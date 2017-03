publié le 21/03/2017 à 23:23

Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur a démissionné ce mardi 21 mars suite aux révélations du Quotidien sur les postes occupés par les deux filles du ministre de l'Intérieur alors qu'elles étaient encore lycéennes puis étudiantes. Patrice Ribeiro, Secrétaire Général du Syndicat Synergie Officiers a déclaré avoir "été surpris comme tous les concitoyens" mais " c'est vrai que sa position aujourd'hui n'est plus tenable" explique-t-il.



"En tant que ministre de l'Intérieur, il est difficile d’exercer une autorité" dans ce cas. Pour Patrice Ribeiro, "Bruno Le Roux faisait de la figuration" mais car "on ne lui a pas donné les moyens"de vraiment travailler. Bruno Le Roux "était comme un intérimaire, il n'a pas pris de décision car on ne lui a pas non plus donné les moyens d'en prendre".

Pour Patrice Ribeiro, "cela n'est pas tout d'être un fidèle du président de la République" ajoutant que "on ne peut être nommé au ministère de l'Intérieur que si on s'intéresse à la matière". "Depuis la succession de Bernard Cazeneuve on ne nomme que des proches de François Hollande qui sont des néophytes" affirme Patrice Ribeiro qui espère qu'il "ne se passera rien de grave dans les mois à venir".