ÉDITO - Selon le baromètre de la confiance du Cevipof, les Français adorent la politique mais ils n'aiment pas leurs hommes politiques. Le journaliste corrige à sa manière.

> Pascal Praud : "Si, les Français aiment leurs hommes politiques !" Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 11:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"C'est faux, les Français aiment leurs hommes politiques !", lance Pascal Praud, qui prend le contre-pied du huitième Baromètre annuel de la confiance politique du Cevipof (le centre de recherches politiques de Sciences-Po). "Ils les aiment d'abord quand ils sont battus : ils découvrent une tendresse nouvelle pour celui qui met un genou à terre", poursuit le journaliste qui cite Nicolas Sarkozy et François Hollande.



"Ils les aiment ensuite quand ils sont en retraite : la cote de Jacques Chirac a monté en même temps que son activité baissait", ajoute-t-il. "On oublie tout. Un peu comme ce professeur de mathématiques qui nous a tyrannisé au lycée, qu'on retrouve dix ans plus tard au supermarché et qu'on salue en hommage au temps d'avant", analyse-t-il.



"Enfin le Nirvana, l'extase, le pardon des offenses : on les adore, on les adule, on les vénère quand ils sont morts", constate aussi Pascal Praud. "De Gaulle et Mitterrand, : honnis et malmenés, dorment tranquillement au Panthéon, avivent les regrets et entretiennent la nostalgie", argue-t-il. "Un conseil, messieurs Valls, Fillon, Mélenchon, Macron : soyez battus, partez en retraite ou mourez !", lâche le journaliste. "En amour, comme disait Napoléon Ier, la victoire c'est la fuite. Et il savait de quoi il parlait", conclut le journaliste.