publié le 10/03/2017 à 11:20

Dans un entretien au site du Point, le conseiller régional PS Julien Dray, estime qu'il faut augmenter la rémunération des députés à 9.000 euros nets par mois. "Au-delà de ce chiffre, qui correspond quand même à une augmentation quasiment de 100%, c'est la justification qu'il donne : si on veut régler le problème de la corruption, un député a 'besoin' de 9.000 euros", explique Pascal Praud. "Pour Julien Dray, acheter un député a un prix : à 9.000 euros par mois, il est incorruptible ; à 5.000 euros, on peut tenter un petit billet", constate l'éditorialiste de RTL.



"Ces gens sont magnifiques ! Nous sommes en pleine affaire Fillon, l'argent des élus est au cœur des débats, la moralisation est un enjeu, et vous avez Julien Dray qui réclame un doublement du revenu, et qui explique tranquillement que les députés sont, sinon corrompus, du moins corruptibles", s'étrangle le journaliste.

"Il est idiot, Julien Dray ? Il le fait exprès ? C'est de la provocation ? Il cherche le buzz ?", interroge Pascal Praud. "Évidemment les propos de Julien Dray sont indignes, ridicules, scandaleux. Mais surtout, ses paroles révèlent un état d'esprit : l'exemplarité, les efforts, c'est toujours pour les autres", conclut-il.