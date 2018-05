"Pas besoin de manifestation pour entendre un message", dit Olivier Dussopt sur RTL

publié le 21/05/2018 à 19:13

"Nous avons un an devant nous pour faire en sorte que la fonction publique soit plus forte et plus efficace". Olivier Dussopt, secrétaire d'État chargé de la Fonction publique a bon espoir de mener à bien la réforme engagée par le gouvernement, en dépit de la grogne qu'elle suscite.



Olivier Dussopt l'a assuré, le statut des fonctionnaires "ne sera pas remis en cause mais il mérite quelques ajustements". Autre point sur lequel il a tenu à se montrer plus souple : la suppression de 120.000 postes au sein de la fonction publique. "C'est un objectif à poursuivre mais pas dans n'importe quelles conditions", a-t-il expliqué sur RTL ce lundi 21 mai. Il a également rappelé que la fonction hospitalière ne serait pas touchée par ces suppressions de postes.

"Je crois que les fonctionnaire ne sont pas fâchés", a-t-il déclaré, alors que ces derniers s'apprêtent à manifester partout en France mardi 22 mai. "Le dialogue est constant, je n'ai pas besoin de manifestation pour entendre un message", a lancé le secrétaire d'État qui affirme que depuis que les réunions avec les différents syndicats ont commencé, "aucune ne s'est mal passée".

Concernant la manifestation de demain, Olivier Dussopt espère que "ce mouvement sera à la fois ponctuel et ne nous empêchera pas d'avancer pour faire en sorte que le service public fonctionne mieux".