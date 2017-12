"On n'est pas couché" : "Je n'avais pas envie de disparaître", dit Manuel Valls

publié le 03/12/2017 à 00:49

"Je n'avais pas envie, pour être très franc, de disparaître". L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, était l'invité de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 2 décembre. L'actuel député de l'Essonne est revenu sur son passage à Matignon, sur sa vision actuelle du Parti socialiste - qu'il a quitté -, mais aussi sur son élection aux législatives.



Après ces élections mouvementées pour Manuel Valls, en juin dernier, "on me regardait un peu comme un malade", confie-t-il. "Je me blinde. Je me suis rendu compte que mes proches, ma compagne, mes enfants, ceux qui m'entouraient, ceux qui m'ont accompagné, souffraient peut-être d'avantage", continue l'ancien Premier ministre de François Hollande, qui conclut sur ce sujet : "Je n'avais pas envie, pour être très franc, de disparaître".

Depuis, Manuel Valls, outre ses fonctions de député de l'Essonne, est chargé de la mission parlementaire d'information sur la Nouvelle-Calédonie, en vue du référendum prévu pour 2018 sur l'indépendance de l'archipel. "Probablement en octobre", précise l'ancien locataire de Matignon.