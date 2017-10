Olivier Véran était l'invité de RTL

et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/10/2017 à 07:20

Mercredi 18 octobre, les députés ont voté en commission l'extension des obligations vaccinales pour les jeunes enfants, après un vif débat. Certains élus, dont la députée REM Blandine Brocard, ont en effet mis avant le risque de renforcer la "défiance" des Français. Cette mesure prévoit de porter à onze le nombre de vaccins obligatoires à compter du 1er janvier, contre seulement trois actuellement.



Olivier Véran, neurologue au CHU de Grenoble et député REM de la 1re circonscription de l'Isère estime pour sa part que "le temps de la concertation" a eu lieu. Il défend "une mesure de prévention de santé publique" alors que la couverture vaccinale s'est "amoindrie" en France. "Donnons-nous plus de temps (...) et comptons les personnes qui tombent des suites de maladies infectieuses", a-t-il tancé, appelant à "sortir du mythe des puissants lobbies qui nous guideraient".

Mais l'élu de l'Isère a aussi d'autres dossiers sur le feu. Dans la nuit de mardi à mercredi 18 octobre, les députés ont voté une modulation de la "taxe soda" en fonction du taux de sucre, pour mieux lutter contre l'obésité, lors de l'examen en commission du projet de budget de la Sécurité sociale. "L'objectif n'est pas d'avoir de l'argent en plus, mais d'avoir un dispositif plus intelligent" et d'"inciter les industriels à réduire le taux de sucre", a expliqué Olivier Véran.