Olivier Dussopt est l'invité de RTL

Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics

publié le 02/02/2018 à 06:20

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a annoncé, jeudi 1er février, que l'exécutif envisage de lancer "un plan de départ volontaire" dans la fonction publique, dans le cadre de sa réflexion sur la réforme de l'État.



"Il ne s'agit pas de faire un plan de départs volontaires pour tout le monde, bien évidemment. Il s'agit d'adapter nos services publics et de le faire avec et pour les agents publics", a cependant tenu à nuancer le ministre.

Une annonce potentiellement explosive dans un contexte où la colère reste forte au sein de la fonction publique, comme en ont pu en témoigner les récentes grèves dans certains Ehpad, ou les multiples mobilisations de surveillants pénitentiaires.

C'est dans cette optique qu'une "grande concertation" doit s'ouvrir au mois de février entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Celle-ci s'étalerait sur l'ensemble de l'année 2018, d'après Gérald Darmanin, qui en sera chargé avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Se dirige-t-on vers une banalisation des méthodes du privé dans la fonction publique ?



