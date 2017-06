Non-cumul : 223 députés devront choisir l'un de leurs mandats

publié le 26/06/2017 à 17:07

Quatre députés sur dix devront renoncer à au moins l'un de leurs mandats. C'est ce que révèlent Les Décodeurs du Monde dans une enquête publiée dimanche 25 juin. "Aujourd’hui, 223 députés, soit 38,6 % de l’Hémicycle, sont dans cette situation. Sauf à démissionner de l’Assemblée nationale, ce qui serait surprenant, ils ont trente jours à compter de leur élection pour abandonner leurs autres responsabilités incompatibles avec la fonction", explique le journal.



Les principaux concernés par la loi sur le cumul des mandats sont les députés-maires. Pas moins de 135 devront choisir entre l'un des deux postes. Parmi eux, on retrouve Jean Lassalle, maire de Lourdios-Ichère, Claude Goasguen, maire du XVIe arrondissement de Paris, Valérie Boyer, maire du VIe arrondissement de Marseille, ou encore Thomas Rudigoz, maire du Ve arrondissement de Lyon.



Le Monde ajoute : "Dans la nouvelle Assemblée, on compte également sept présidents de départements : Éric Ciotti (LR, Alpes-Maritimes), Éric Straumann (LR, Haut-Rhin), Maurice Leroy (UDI, Loir-et-Cher), Hervé Saulignac (PS, Ardèche), Vincent Descœur (LR, Cantal), André Villiers (LR, Yonne) et Damien Abbad (LR, Ain) . Auxquels s’ajoutent vingt-sept vice-présidents de départements ainsi que dix-sept vice-présidents de régions, également concernés par la nouvelle loi".