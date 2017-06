Myriam El Khomri est l'invitée de RTL

publié le 13/06/2017 à 10:59

Le paysage politique est insolite dans la 18e circonscription de Paris, après le premier tour des élections législatives. La République En Marche n'y a présenté aucun candidat. Deux personnalités se réclamant du parti d'Emmanuel Macron s'affronteront au second tour, dont l'ex-ministre du Travail Myriam El Khomri. L'ancienne collègue du président de la République, cible de nombreuses contestations en raison de la loi Travail qui porte son nom, recueille 20,23% des voix dans le nord de la capitale. Elle est devancée d'un peu plus de 11 points, à 31,76%, par le juppéiste Pierre-Yves Bournazel, investi par LR.



Les deux candidats se réclament tous deux du parti présidentiel. Pierre-Yves Bournazel, qui se présente "sous les couleurs de la majorité présidentielle", a été officiellement soutenu par Édouard Philippe. L'ancienne ministre du Travail, élue du XVIIIe depuis 2008 et investie par le PS, a de son côté reçu le soutien de la ministre de la Culture Françoise Nyssen et de la sénatrice de Paris Bariza Khiari, déléguée nationale "En Marche !". Paul Vannier, candidat de la France insoumise a rassemblé 16,60%. L'écologiste Caroline De Haas, qui avait fait de l'opposition à la loi Travail le moteur de sa campagne, arrive en quatrième position avec 13,57%.

