Muriel Pénicaud est l'invitée de RTL

publié le 10/05/2018 à 07:18

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est l'invitée de RTL. Elle répond aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. La ministre pourra notamment s'exprimer sur le bilan de la première année d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ainsi que sur son action personnelle au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.



Un des grands dossiers souvent abordé autour du monde du travail en France est l'inégalité entre les hommes et les femmes face aux salaires. Aujourd'hui encore, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes tous postes confondus. Et à poste et âge équivalents, l'écart demeure à 9%. Muriel Pénicaud pourra donc répondre sur ce thème pour expliquer comment lutter contre ces inégalités.



>> Muriel Pénicaud sera l'invitée de RTL à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.