publié le 29/05/2018 à 09:02

"On a eu la chance d'avoir un grand-père de légende, et on a eu un père (...) qui a voulu non seulement continuer cette légende, mais aussi la surpasser." Laurent Dassault, l'un des quatre enfants de Serge Dassault, à réagi sur RTL à la mort de l'industriel et homme politique.



Il parle de son père comme d'un homme "né à 61 ans", à la mort de Marcel Dassault, qui lui a légué le groupe familial. Dans les domaines où il a été présent, l'industrie, la politique et la presse, Serge Dassault "a réussi", assure son fils. Il salue les valeurs transmises par son père : "la ténacité, le courage et la foi en l'avenir".

"Je crois que mon père n'était pas un vrai politique mais un homme de foi politique, un peu candide", se souvient Laurent Dassault pour expliquer les affaires de corruption qui ont collé à la peau de son père. "Ce n'était pas un coupable, c'était un homme de foi."

"Le nom Dassault est formidable à porter, parce que c'est un devoir de mémoire, de transmission, une récompense." Avec ses deux frères et sa sœur, ils vont pouvoir reprendre le groupe Dassault. "Je pense que la mission sera plus facile à quatre que tout seul", comme l'a été leur père. "La stratégie du groupe, c'est la continuité", assure Laurent Dassault. Dans le futur, il voit le groupe familial "encore plus grand, encore plus gros et encore plus rentable".