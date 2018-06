Mondial 2018 : les coulisses de la photo officielle des Bleus

et La rédaction numérique de RTL

Un portrait attendu. L'équipe de France, au grand complet, a pris la pose mercredi 30 mai devant le château de Clairefontaine. Cadre champêtre, mains sagement posées sur les genoux... Cette photo officielle est des plus classiques.



Comme le veut la tradition, Didier Deschamps et ses adjoints sont au centre de l'image. En surplomb,Steve Mandanda, Hugo Lloris et Alphonse Areola, les trois gardiens vêtus de rouge, les entourent. Le reste de l'équipe est affublé du traditionnel maillot bleu, frappé du coq français.

On doit ce cliché à Frank Fife, photographe de l'AFP, qui a ensuite laissé sa place à la meute de journalistes présents pour l'occasion. Bien que sans surprise, cette photo officielle est un véritable casse-tête. Validé in fine par "DD", Frank Fife n'a pas eu son mot à dire.

La répartition des joueurs ? Plusieurs critères sont pris en compte: symétrie, harmonie des couleurs, taille... Mais surtout le statut dans l'équipe. Ainsi, Antoine Griezmann, à la droite du sélectionneur, a été le premier installé.



Au total, la séance a duré quelques minutes avant de se poursuivre au château de Clairefontaine. Cette fois ci, les joueurs étaient en costume. Il ne reste plus qu'à espérer

que la prochaine photo de famille aura lieu le 15 juillet avec la coupe du monde soulevée triomphalement !