publié le 17/05/2018 à 07:56

Ce jeudi 17 mai, Jean-Michel Blanquer sera à Alençon, dans l'Orne. Gérald Darmanin sera à Vichy, dans l'Allier. Bruno Le Maire sera à Pessan, dans le Gers. Nicolas Hulot se déplacera aux Arcs-sur-Argens, dans le Var. C'est une belle opération de communication.



J'imagine bien la réunion de préparation : "Bon alors, on a un problème. Les Français trouvent que nous sommes déconnectés de leur quotidien, trop éloignés de leurs préoccupations. Et puis, on a un autre problème, ils ne comprennent pas bien ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Le Président à la télé deux fois en une semaine, ça n'a pas suffi. Vous allez dans les radios et les télés, mais ça ne suffit pas non plus. Quelqu'un à une idée ?"

Après un rapide tour de table, aucune idée révolutionnaire n'apparaît. Alors là, un vieux communicant ressort de ses cartons le feux d'artifice. "Et si on ne faisait pas une visite en province de ministres, mais vingt-neuf d'un coup ? C'est génial, non ?" Faute d'idée révolutionnaire, je vous le disais, va pour les vingt-neuf visites de province.

Un peu de spontanéité espérée

Qu'est-ce que cela peut-il donner ? Bon alors il y aura des visites d'entreprise, de pépinière d'entrepreneurs et de services publics. Et puis il y aura une petite balade à pied, et le passage obligé à la mairie. Les ministres et secrétaires d'État auront leur photos dans le journal. Mais des visites comme ça, les ministres ont quand même l'habitude d'en faire. Rien de neuf donc de ce côté-là.



Plus intéressant est la séance de questions/réponses dans la soirée. Même s'ils ne vont pas se retrouver devant une foule déchaînée, il y aura quelques centaines de personnes ce soir qui ont dû s'inscrire préalablement sur Internet auprès des préfectures. Même si c'est filtré, on peut espérer un peu d'imprévu dans les questions. Tout ne sera pas forcément aseptisé.



Pas mal de ministres viennent de la société civile. Ils ne sont pas des politique purs et durs qui ont réponse à tout, même quand ils ne savent pas de quoi ils parlent. On peut donc espérer une forme de spontanéité. En fait cet exercice, au-delà de l'opération de com', est un peu un entrainement grandeur nature pour ministres débutants. Pour qu'ils découvrent que derrière leurs chiffres et leurs experts, il y a des vrai gens. Et pour qu'ils apprennent à ne pas se faire piéger trop facilement.

Fiches thématisées

L'instigateur de cette journée des ministres en goguette, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Tous les ministres auront tous "des fiches thématisées pour avoir les sujets bien en tête". Cet aveux - ces antisèches du parfait macronisme - a bien faire rire en début de semaine.

Cela ne servira pas bien sûr qu'à entraîner les ministres. C'est toujours et encore ce long travail de pédagogie. Quand les réformes sont rejetées ou mal comprises, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais qu'elles sont insuffisamment expliquées. "Mettre en perspective la cohérence de ce que l'on fait font" : ce jargon, tous les gouvernements en difficulté l'ont utilisés à un moment ou à un autre.



Car même si Benjamin Griveaux s'en défend, les Français ont un peu de mal à suivre. La hausse de la CSG, la baisse des APL, la suppression de l'ISF et de la taxe d'habitation, et bientôt le prélèvement à la source. Tout cela s'est mélangé. Et le festival de réformes tous azimuts depuis le début de l'année brouille encore le message. C'est ça que le gouvernement veut corriger, avec des opérations comme celle d'aujourd'hui.

Bon courage, messieurs les ministres !

Mais le problème de ces opérations, c'est qu'elles sont trop préparées, trop artificielles, pour vraiment fonctionner. Quand vous dites que vous voulez expliquez ce que vous faites, les gens comprennent que vous avez un problème d'explication. Quand vous allez en province voir comment vivent "les vrais gens", les gens comprennent naturellement que vous êtes déconnectés.



Tout cela manque de spontanéité et de sincérité. Donc bon courage à tous les ministres et secrétaires d'État pour rendre cette grosse opération de communication un peu plus sympathique !