Michel Sapin est l'invité de RTL du 28 octobre

publié le 28/10/2016 à 06:59

Pour cette fin de mandat, Michel Sapin a beaucoup à faire. En ce vendredi 28 octobre, le ministre de l'Économie viendra commenter les derniers chiffres de la croissance dévoilés par l'Insee. L'autre dossier bouillant pour le gouvernement reste sans doute le CETA, le traité commercial entre l'Union européenne et le Canada, bloqué par la Wallonie. Le 25 octobre dernier, le ministre de l'Économie et des Finances déclarait dans l'émission L'Épreuve de vérité, diffusée sur Public Sénat, que de son avis, ce traité "apporterait un mieux aux Français". "De meilleure qualité" que le TTIP, le traité en négociations entre l'UE et les États-Unis, le CETA "n'est pas un danger" pour la France, affirmant qu'il respectait les exigences françaises en matière de culture, d'environnement et de service public.



Autre issue complexe pour Michel Sapin, le budget 2017. Accusé à plusieurs reprises de vouloir un budget "électoraliste" en vue de la présidentielle, il s'en défend et tente depuis plusieurs semaines de maintenir droite la trajectoire de la baisse de l'impôt sur les sociétés d'ici 2020. Face aux demandes de la commission des Finances sur un taux d'imposition des PME de 15 % en 2019, le gouvernement a cédé. En échange, les députés ont exaucé le souhait de Bercy de voir le taux d'imposition des grandes entreprises ramené à 28 % entre 2019 et 2020.

Michel Sapin répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr