Michel Durafour, ancien ministre et maire de Saint-Étienne, est décédé

et AFP

publié le 27/07/2017 à 14:32

L'ancien ministre et maire de Saint-Étienne Michel Durafour est décédé jeudi 27 juillet à l'âge de 97 ans, a annoncé son fils, Jean-Michel. Michel Durafour, qui était hospitalisé depuis six mois, est mort entouré de sa femme et de ses deux enfants.



Ministre du Travail de 1974 à 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Durafour s'était rallié à François Mitterrand au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 1988. Il était alors devenu un ministre d'ouverture, chargé de la Fonction publique, dans le gouvernement de Michel Rocard (1988-91). Maire de Saint-Étienne de 1964 à 1977, il a aussi été le premier à avoir mis en place un poste systématique d'adjoint à la culture dans une mairie.

Le nom de Michel Durafour avait acquis une notamment fait parler de lui, à la suite d'un calembour de Jean-Marie Le Pen en 1988. Alors que Michel Durafour avait lancé un appel à "exterminer le Front National", Jean-Marie Le Pen avait répondu, en concluant "M. Durafour-crématoire, merci de cet aveu", un jeu de mot qui avait provoqué de nombreuses réactions.



Né le 11 avril 1920 à Saint-Étienne - ville dont son père, Antoine Durafour, ancien ministre, avait aussi été maire -, il a fait des études de droit et à l'École libre des sciences politiques. Il a également embrassé une carrière d'écrivain en parallèle, signant une vingtaine de romans et ouvrages politiques.