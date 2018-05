Mélenchon sur l'Unef : "La religion devient de plus en plus ostentatoire"

publié le 20/05/2018 à 15:11

Une vive polémique a éclaté cette semaine après la diffusion d'une vidéo dans laquelle s'exprime une dirigeante de l'Unef voilée. Interrogé sur le sujet, Jean-Luc Mélenchon explique : "Il y a une opinion personnelle qui entre en ligne de compte. J'ai été adhérent de l'Unef et membre de son bureau national. Je sais ce qu'il y a dans les statuts et je les ai respectés scrupuleusement".



Le leader de la France insoumise ajoute : "Ils disent que l'Unef regroupe tout le monde. Cela créé deux devoirs. Tout le monde est bienvenu, mais à l'inverse ceux qui le dirigent doivent se mettre en situation de ne pas faire en sorte que l'adhésion syndicale puisse avoir d'une façon ou d'une autre, la couleur d'une adhésion à une religion".

Jean-Luc Mélenchon qualifie ce débat de "politique". "En tant qu'individu, pour ma part, je ne suis pas d'accord. (...) Ça bloque. C'est comme si j'arrivais avec une énorme croix (...) On est dans un moment où la religion devient de plus en plus ostentatoire (...) L'État est laïque, le service public est laïque. La société n'est obligée de rien, sinon de respecter les lois de la République".