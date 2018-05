Matignon : le mal-être des secrétaires du Premier ministre révélé dans un audit

publié le 24/05/2018 à 22:26

Elles travaillent "avec la peur d'être virées à tout moment". Elles, ce sont les assistantes du cabinet du Premier ministre. Leur mal-être a été révélé ce jeudi 24 mai par L'Express, qui a eu accès à un audit réalisé par une société de conseil en entreprise. Le résultat est sans appel : l'atmosphère qui règne à Matignon est délétère, mais plus pour les secrétaires que pour les conseillers d'Édouard Philippe.



En effet, ces derniers se félicitent de la relation entretenue avec leurs assistantes. Mais du côté de celles-ci, le tableau est beaucoup plus noir. "Aucune considération de la hiérarchie, aucune marque de confiance", "plus aucune source de satisfaction", l'impression d'être des "pions" isolés "qu'on manipule au gré non pas des besoins mais des humeurs de chacun", voilà certaines réponses des principales intéressées. Dans ce rapport, l'ambiance de travail est décrite comme "lourde et particulièrement stressante, avec des engueulades".

14 départs en un an

Une situation qui se traduit par un turnover permanent des collaboratrices de Matignon. Depuis un an, 14 secrétaires ont ainsi quitté leur poste, rapporte l'hebdomadaire. Dans le détail, le secrétariat d'Édouard Philippe a connu 6 départs (3 volontaires, 3 forcés), et dans le reste de l'équipe, 8 "ont soit quitté l'équipe", "soit été réaffectées, du jour au lendemain, d'un conseiller" à un autre, explique le journal.

Et la façon dont ont été écartées certaines collaboratrices laisse à désirer. "Tu ne reviens pas demain. Je n'ai rien à te reprocher mais je crois que tu n'es pas à la hauteur et que tu es trop stressée", s'est entendue dire l'une d'elle à 21 heures, la veille de ses vacances. Une autre secrétaire serait arrivée pour prendre son poste à 7h30, avant de se voir remerciée 1h30 plus tard. Enfin, une troisième aurait été virée après avoir décalé tous les rendez-vous du Premier ministre de 30 minutes, ce qui lui avait pourtant été demandé.

Des ateliers bien-être organisés

Contactée par L'Express, la cheffe de cabinet tente de relativiser. Selon elle, tous les personnels concernés auraient été "recasés". Et pour apaiser les esprits, des "journées bien-être" sont régulièrement organisées à Matignon. Une fois par semaine, une masseuse-relaxologue vient à la rencontre des salariés "dans le but de lâcher-prise, de mieux se centrer, être ancré dans un chemin positif afin de libérer les parasites".