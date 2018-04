publié le 09/04/2018 à 05:28

Loi asile-immigration, réforme de la SNCF, Notre-Dame-des-Landes, terrorisme... L'ancien Premier ministre reste sur tous les fronts de la politique intérieure. Dernière prise de position en date, l'appel de Manuel Valls au gouvernement à "un esprit de responsabilité" sur le projet de loi asile-immigration. Lors de la réunion du groupe majoritaire, Manuel Valls a pointé "une convergence de l'actualité et de différents textes" et des "défis considérables", dont "le terrorisme", en abordant entre autres les projets de loi sur la SNCF, mais aussi sur l'asile-immigration.



Gérard Collomb, qui porte le texte asile-immigration, en commission à partir de ce mardi, "a besoin de notre soutien", a plaidé l'ancien locataire de la place Beauvau, jugeant qu'"il est facile de le mettre en cause, mais c'est lui qui est en première ligne sur la question du terrorisme", selon des participants.

Sur l'asile-immigration, "des sujets qui nous parlent aux tripes, personne ici n'a hystérisé le débat, mais nous devons avoir un esprit de responsabilité et aller à l'efficacité", a insisté Manuel Valls, pour lequel "c'est un moment très politique qui s'ouvre et qui est un moment de responsabilité", d'après des propos rapportés.

Manuel Valls répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.