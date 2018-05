Manuel Bompard est l'invité de RTL

publié le 04/05/2018 à 07:33

Le ton est monté entre l'exécutif et les Insoumis après les violences du 1er Mai. Depuis l'Australie, Emmanuel Macron avait indiqué que les responsables de ces débordements étaient pour lui les "élus qui tiennent constamment un discours d'agitation". "C'est leur faute", avait-t-il estimé, visant implicitement Jean-Luc Mélenchon et son parti la France insoumise.



Et quand les journalistes lui ont demandé de préciser s'il visait les Insoumis, le chef de l'État s'est contenté de répondre : "Ceux qui proposent des manifestations, ou des fêtes". Une réponse à demi-mot, sachant que la prochaine manifestation est prévue ce samedi 5 mai à Paris. Intitulée "La fête à Macron", elle a été initiée par le député FI François Ruffin ainsi que d'autres anciens participants au mouvement "Nuit debout".

L'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Melenchon, secrétaire général de la France Insoumise, Manuel Bompard répondra à ces accusations d'incitation à la violence faites par le président de la République face à Elizabeth Martichoux.

>> Manuel Bompard répondra aux questions d’Elizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.