Mandon, Apparu, Le Guen... Ils se reconvertissent dans le privé après la politique

publié le 23/08/2017 à 08:22

Il y a encore quelques mois ils étaient ministres ou députés. Aujourd’hui, ils travaillent dans le privé. Une vague d’ampleur inédite. Ces convertis n'ont pas tous été contraints et forcés de retrouver du travail. Il y a, bien sûr, ceux qui ont été balayés par la vague d’En Marche. Jamais autant de politiques ne se sont retrouvés, en une seule fois, sur le carreau. Mais pour beaucoup, ils avaient anticipé ce bouleversement ou avaient envie de changer depuis un moment.



C’est le cas de Benoist Apparu. Ce très proche d’Alain Juppé s’était dit, dès l’année dernière, que si son champion ne gagnait pas la primaire, il raccrocherait. Il a abandonné la politique nationale et est aujourd’hui cadre dans le groupe Action Logement. "J'avais très envie depuis longtemps d'avoir une troisième vie, et aussi parce que j'ai 47 ans et que dans 5 ans, ça n'aurait plus été possible", explique-t-il à RTL.



Thierry Mandon, ancien ministre de François Hollande, avait déjà, il y a longtemps, lancé une entreprise. Depuis peu, il s’est lancé dans la presse et prépare un nouvel hebdomadaire pour le début de l’année prochaine. Être élu, il en a fait le tour : "J'ai pris ma décision vers la fin du quinquennat".



Ancien député et ancien Les Républicains, Frédéric Lefebvre a quitté son dernier mandat sans aucun regret. "Pour moi, il y a des passages dans la vie. Le monde politique est à la fois brutal et souvent autocentré. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais beaucoup aimé le monde politique et garder un lien avec la réalité de la vie, le travail, ça a toujours fait partie de mon ADN", précise-t-il. Frédéric Lefebvre est en train de lancer son cabinet d’avocats à Atlanta, aux États-Unis. L’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve a également repris son métier d’avocat.

Un défi pour les politiques

Il y a une part de défi dans le fait de se reconvertir, surtout que personne ne vous attends forcément avec impatience. Il faut se faire accepter et convaincre. Voilà comment Benoist Apparu est vu par ses nouveaux collègues : "Une espèce de truc un peu bizarroïde. Quelqu'un qui a fait de la politique reste, pour eux, un politique et puis je suis dans le secteur du logement, dans lequel j'ai exercé des responsabilités ministérielles. Donc à moi de faire mes preuves, comme un bon manager, si j'arrive à l'être".



Mais à part ça, raconte-t-il, il n’y a pas tant de différence entre l’entreprise et un ministère ou une charge d’élu. Dans les deux cas, il faut prendre des décisions en permanence. Ce qui change surtout pour tous, c’est le rythme. La politique occupe l’esprit 24H/24. C’est une charge totale. En revanche, le rythme des projets est très différent entre les deux mondes, pour Thierry Mandon : "Le monde public a un rythme assez lent fixé par les échéances électorales alors que la vie privée est considérablement accélérée, les horizons sont de court terme".



Un bol d'oxygène, un retour au réel

Mais la politique reste une drogue dure. L’ancien ministre Jean-Marie Le Guen travaille aujourd’hui pour un courtier en assurance. Mais il n’a pas complètement décroché. "Je n'ai pas coupé les ponts avec la plupart de mes collègues, je crois toujours à l'action politique", avoue-t-il.



Pour Thierry Mandon aussi c'est difficile de dire que la politique, c’est fini. "On ne termine jamais, au sens où, quand on a une conscience politique et publique forte, on vit avec et on meurt avec, déclare-t-il. Mais aujourd'hui je suis complètement absorbé par mon projet de création d'entreprise et je me consacre totalement à cela".



Pas de "jamais plus jamais" donc. D’ailleurs, tous en sont persuadés, faire des allers-retours entre les entreprises et la politique va devenir très banal. Il y a plusieurs raisons à cela : la fin des cumuls des mandats en nombre et dans le temps, l’accélération du temps médiatique et des alternances politiques. Il s’agit donc bien d’une tendance de fond.