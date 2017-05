publié le 23/05/2017 à 09:59

"Effroi" et "consternation". Emmanuel Macron s'est exprimé quelques heures après l'attaque terroriste qui a touché Manchester. Une explosion a eu lieu à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester Arena, une salle de concert pouvant accueillir jusqu'à 21.000 personnes. Au fil de la soirée, le bilan s'est alourdi faisant état de 22 morts 59 blessés. La chanteuse américaine a écrit quelques mots sur Twitter : "Brisée. Du fond du cœur, je suis tellement, tellement désolée. Je n'ai pas de mots".



À l'antenne de RTL, Manuel Valls a confié avoir aussi ressenti ce sentiment d'effroi et d'horreur. "On parle d’enfants, victimes de cet attentat. Il y avait en effet beaucoup de jeunes pour ce concert et puis ça nous rappelle ce qu’il s’est passé à Paris notamment en novembre 2015. Toutes ces victimes, toute cette jeunesse, ce mode de vie que le terrorisme vise avant tout, c’est notre civilisation", explique-t-il.



Malheureusement il n’y a pas de risque zéro Manuel Valls Partager la citation





L'ancien premier ministre estime qu'il faut "évidemment rester mobiliser". "Continuons d’engager tout ce qui a été fait pour renforcer nos forces de sécurité et de défense. Il faut continuer à amplifier le travail sur le renseignement parce que c’est d’abord le renseignement et le renseignement de proximité qui permet de faire monter toutes les informations du terrain. C’est ça qui est essentiel pour prévenir", indique Manuel Valls avant d'ajouter que "beaucoup d’attentats sont déjoués, c’est vrai en Grande-Bretagne, en France mais malheureusement il n’y a pas de risque zéro"

Faut-il mettre fin à l'état d'urgence ? À cette question, le candidat aux élection législatives à Evry a jugé que c'était "à l’exécutif, au président de la République et au ministre de l’Intérieur de proposer au Parlement dans quelques semaines s’il faut prolonger ou non l’état d’urgence. L’état d’urgence est un état d’esprit, c’est une mobilisation qui ne remet en rien la démocratie. On peut vivre avec l’état d’urgence et pour ma part moi je reste partisan de maintenir l’état d’urgence parce que cela aux permet aux forces de l’ordre, de sécurité, à la justice mais tout simplement aux français de rester vigilants".