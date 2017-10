Maël de Calan est l’invité de RTL

publié le 27/10/2017 à 05:55

Il est l'un des trois candidats à la présidence du parti. Jeudi 26 octobre, la Haute autorité des Républicains a dévoilé les noms de prétendants ayant réuni suffisamment de parrainage pour briguer la présidence LR. Maël de Calan affrontera Florence Portelli et Laurent Wauquiez, les 10 et 17 décembre prochains. Quatrième candidat, Daniel Fesquelle, a finalement été éliminé.



Maël de Calan, jeune juppéiste breton, conseiller départemental du Finistère et cadre dans une star-up compte bien tirer son épingle du jeu et défier le favori, Laurent Wauquiez. Maël de Calan a intégré le RPR à l'âge de 18 ans et fait partie de la garde rapprochée d'Alain Juppé.

Il a d'ailleurs été son porte-parole lors de la campagne pour la primaire de la droite et du centre. Soutenu par Jean-Pierre Raffarin ou Patrick Devedjian, il prône un renouvellement de la droite et de sa politique.



Maël de Calan répondra aux questions d’Élizabeth Martichoux à 7h45 sur RTL. Une interview à suivre en vidéo sur RTL.fr