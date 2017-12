publié le 19/12/2017 à 10:35

Les communicants de l'Élysée peuvent être fiers d'eux. Ils ont réussi leur coup. Ils ont fait parler, réagir, brocarder, hurler, vociférer, s'indigner. Tout y est passé. C'était le but recherché. Le président de la République qui marche dans les salons du Palais comme un guide de la Journée du patrimoine, et qui s'arrête de temps en temps pour répondre à une question qui n'en est pas une : le spectacle valait le déplacement.



Depuis Chirac, les présidents français sont debout, à la manière américaine. Ils ne sont plus des monarques. Sarkozy et Hollande ne seront jamais des rois. Le peuple ne leur a jamais pardonné cette auto-désacralisation. Macron l'avait compris. Il en a rajouté dans la raideur hiératique dès son avènement.

Il a cherché tous les lieux qui évoquaient l'Histoire de France, pour donner le poids du sacré à son élection démocratique. Même au cours de sa discussion entre copains avec le présentateur du journal de France 2, Macron s'est senti obligé d’évoquer ses prédécesseurs, et son souci de s’inscrire dans une filiation.

Voilà une contradiction, ou un "en même temps" cher à Emmanuel Macron. Même plus, comme s'il avait éprouvé soudain un remords. Sa prestation du dimanche 17 décembre était tout le contraire. C'était pour tout dire un numéro auquel Giscard aurait pu sacrifier.