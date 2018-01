Depuis octobre, trois policiers de l'Élysée ont ouvert le feu... par erreur

publié le 17/01/2018 à 11:49

Les policiers en charge de la sécurité d'Emmanuel Macron ont un nouveau "flingue", comme le raconte Le Canard Enchaîné de ce mercredi 17 janvier. Son nom ? "HK UMP"... Il s'agit d'un "pistolet mitrailleur de fabrication allemande, plus léger, plus moderne" que l'ancien modèle. Maisil est surtout "plus sensible".



Le journal satirique raconte depuis le mois d'octobre des policiers, chargés de la sécurité d'Emmanuel Macron, ont fait feu de manière intempestive. Deux fonctionnaires de police ont envoyé une balle "dans la guérite où ils sont censés monter la garde". Un troisième policier a fait une mauvaise manipulation et s'est tiré deux balles dans la cuisse alors qu'il se trouvait dans un véhicule de police, garé devant les locaux de la Compagnie de sécurité de la présidence de la République. Son pronostic vital a été engagé.



Le Canard Enchaîné indique ainsi qu'Alain Gibelin, le directeur de l'Ordre public et de la Circulation de la Préfecture de Paris a envoyé une circulaire sur les "modalités d'utilisation du pistolet mitrailleur HK UMP 9mm", destinée à tous les fonctionnaires de la Préfecture. Désormais, les policiers devront "armer la culasse pour engager une balle dans le canon... Ce qui prend deux ou trois secondes". Des instants qui peuvent se révéler précieux et longs lors d'une situation de crise.