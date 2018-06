et AFP

Emmanuel Macron rencontre le pape ce mardi 26 juin. Si certaines membres de l'opposition, à l'instar du député de la France insoumise Alexis Corbière, dénoncent cette rencontre et le fait qu'Emmanuel Macron accepte son titre de chanoine de Latran, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, invité de RTL au jour de cette rencontre vaticane, défend "un titre parfaitement laïc".



"C'est un titre parfaitement laïc donc le sujet, franchement, c'est de la mauvaise polémique", avance Benjamin Griveaux à propos des commentaires du député de la France insoumise, qui dénonce dans La Croix une "tradition d'Ancien régime" à laquelle il juge bon de mettre fin. "Alexis Corbière nous y a habitué, donc on a encore quatre années à subir les mauvaises polémiques d'Alexis Corbière", réagit Benjamin Griveaux.

Au mois de novembre dernier, Emmanuel Macron avait accepté le titre de "premier et unique chanoine honoraire" de la basilique romaine du Latran, la cathédrale du pape. Cette tradition, qui remonte à Louis XI en 1482, avait été renouvelée en 1604 par Henri IV. Sous la Ve République, plusieurs chefs de l'État y ont renoncé au nom de la laïcité, comme Georges Pompidou, François Mitterrand et, plus récemment, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande.