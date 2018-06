publié le 25/06/2018 à 13:20

Chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. Emmanuel Macron recevra ce titre lors de sa visite au Vatican, mardi 26 juin. Le président de la République sera reçu par le pape François dans un contexte européen extrêmement tendu avec la crise migratoire.



L'Élysée précise qu'"il n'y a aucune dimension spirituelle. On peut choisir de la recevoir ou pas, ici le choix a été fait d'aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'enjeu de laïcité". Les critiques se font pourtant entendre du côté du l'opposition qui défend une stricte séparation entre les religions et la sphère publique.

Le député Insoumis Alexis Corbière a ainsi dénoncé sur Twitter "un mépris de la laïcité telle qu'exprimée dans la loi de 1905. La République doit refuser définitivement ce titre. Pas de laïcité à géométrie variable !".

Chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran

Mais à quoi correspond le titre de Chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran ? Joint par RTL.fr, Paul de Vaublanc, juriste et auteur de Président, mode d'emploi, explique que "c’est en vertu d’une fondation de Louis XI en 1482 et renouvelée par Henri IV que le chef de l’État est chanoine honoraire de Saint-Jean de Latran. Cette fondation donnait à cette cathédrale de Rome, l’abbaye de Clairac, aujourd’hui située dans le Lot-et-Garonne".



Ainsi, "cette distinction symbolique revient automatiquement au président de la République", ajoute-t-il. Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont aussi accepté ce titre. Pas François Hollande. "C'est sûrement par analogie avec François Mitterrand qui n'avait pas souhaité recevoir ce titre", indique Paul de Vaublanc.



Il est important de souligner que "seuls les présidents dits de droite ont accepté ce titre. Emmanuel Macron envoie ainsi un message clair à l'électorat de droite. Mais on ne peut s'empêcher de retrouver le 'et en même temps'. Il coupe la poire en deux en acceptant le titre, mais en ne faisant pas de discours", précise l'auteur de Président, mode d'emploi.

Chanoine de Saint-Jean de Maurienne

Quels sont les autres titres adressés au président de la République ? Celui de Chanoine d’honneur de Saint-Jean de Maurienne : en 1489, le Duc de Savoie Charles Ier fit don de 3.000 florins pour la fondation, dans l’église de Maurienne, d’une stalle dont lui et ses successeurs seraient les titulaires. Le Duc Charles fut installé solennellement en 1489 et l’évêque le mit alors en possession réelle de la stalle. Après sa conquête de la Savoie en 1536, le roi de France François Ier revendique les droits et privilèges des anciens souverains sur ce territoire. Il fut reconnu officiellement chanoine de Maurienne en 1537. Aujourd’hui ce titre perdure", détaille Paul de Vaublanc.



Autre titre : Proto chanoine de la cathédrale d’Embrun. "Ce sont les libéralités royales en faveur d’Embrun qui incitent le chapitre d’Embrun à faire du souverain le premier de ses membres. Albert Lebrun et le général de Gaulle ont fait le déplacement afin de recevoir ce titre. Ce n’est pas tout puisqu’Emmanuel Macron se rendra également à Andorre, pays pour lequel il est … Coprince", ajoute-t-il.



Coprince d'Andorre et protecteur du domaine de Chambord

Le titre de Coprince d’Andorre fait référence à l'année 1278. À l'époque, "les Vallées d’Andorre sont placées sous la suzeraineté du comte de Foix et de l’évêque espagnol de Seo de Urgel. Puis, en 1589, le comte e Foix Henri IV devient roi de France et rattache à la couronne les prérogatives liées à l’Andorre. C’est pourquoi le chef de l’État français est Coprince d’Andorre, pays dans lequel vivent 67.000 personnes. Ses prérogatives ne sont pas si négligeables : nomination de certains juges, droit de grâce, prérogatives en matière de conclusion des traités"; explique le juriste.



Sous des airs de président jupitérien, Emmanuel Macron est aussi protecteur du domaine de Chambord. "Le domaine de Chambord, c’est avant tout un château classé monument historique dès 1840 et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, mais aussi une forêt domaniale de plus de 5.300 hectares, une réserve nationale de chasse et un village. Le tout étant clos par un mur d'enceinte continu de 32 kilomètres. Grand comme la moitié de Paris, ce domaine se situe dans le département du Loir-et-Cher. Depuis 2005, le Domaine national de Chambord est géré par un établissement public placé sous la haute protection du président de la République".





Le directeur général de cet établissement public précise que "cette haute protection (…) se justifie (…) par le caractère exceptionnel de Chambord, seul domaine royal parvenu jusqu'à nous en l'état".

Protecteur de l’Académie française

Les statuts de l’Académie française précisent que "lorsque l’élection d’un nouvel Académicien sera terminée, il en sera rendu compte au Roi". "La prérogative de l’agrément relève aujourd’hui du président. L’élection d’un membre de l’Académie devient définitive qu’après approbation du chef de l'État qui la manifeste en donnant audience au nouvel élu.

Le président confère donc l’immortalité", conclut l'auteur.