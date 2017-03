Luc Chatel est l'invité de RTL

publié le 07/03/2017 à 07:05

François Fillon est parvenu à imposer sa candidature à la présidentielle lors du comité politique des Républicains, lundi 6 mars, et semble ainsi avoir gagné son bras de fer engagé depuis de longues semaines contre sa propre famille politique. Une partie qui était pourtant loin d'être gagnée. En témoignent les défections en cascades des élus LR et les nombreux appels au retrait.



"Ce qui nous réunit tous, c'est l'espoir de tourner la page de cinq années de socialisme qui ont essoré la France", balayait le 3 mars Luc Chatel dans les colonnes du Figaro, avant d'appeler sa famille politique à "la loyauté". Le vœu du sarkoziste et soutien indéfectible du député de Paris a été exaucé. "Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon", a en effet déclaré Gérard Larcher à l'issue de la rencontre d'une heure entre une vingtaine de ténors du parti. François Fillon est-il pour autant tiré d'affaire ?

Au lendemain des révélations du Canard enchaîné, le président du Conseil national des Républicains avait dénoncé sur LCI une "volonté d'assassinat politique" perpétrée dans le but d'"affaiblir" le camp LR. Un axe de défense décrié lundi 6 mars par Alain Juppé lors de sa conférence de presse à Bordeaux. Selon l'édile, François Fillon se trouve dans une impasse - après avoir bénéficié d'un "boulevard" - en raison "de son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique". Luc Chatel maintient-il ses accusations ?



