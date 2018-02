publié le 07/02/2018 à 09:30

Dans son rapport, la Cour des Comptes s'est penchée sur l'exploitation par les collectivités des piscines. Et les sages ont épinglé la gestion qui en est faite. Il existe 4.135 piscines en France. Or, elles coûtent cher à la collectivité. La plupart d'entre elles boivent la tasse. 640.000 euros en moyenne de déficit par an.



Les Sages recommandent donc de rationaliser leur fonctionnement en ciblant mieux le public. Qui veut-on attirer ? Les scolaires, les nageurs de compétition, la clientèle loisir ?

Le rapport préconise d'élargir les horaires d'ouverture, parfois trop restrictifs, en modernisant les installations, (une piscine sur deux a été construite il y a plus de 40 ans) avec des matériaux et des techniques qui les rendent aujourd'hui coûteuses à exploiter. Les équipements sont décrits comme "vieillissants".

Le rapport ajoute qu'il faut que les communes évitent de se lancer seules dans la rénovation ou la construction d'un centre aquatique. Ces projets doivent être pensés à l'échelle intercommunale pour partager les frais et limiter les risques financiers. Enfin l'État devrait "simplifier ou supprimer" son soutien au financement de la construction de piscines et de centres aquatiques.