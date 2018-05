"Les Français ont un rapport ambigu avec la monarchie", selon Mazerolle

publié le 18/05/2018 à 19:30

Contrairement à ce que pensent beaucoup de français, le mariage entre Meghan et Harry en Angleterre est important, selon Olivier Mazerolle. Les Français ont un rapport ambigu avec la monarchie. Ils sont républicains mais ils entretiennent un petit sentiment de jalousie à l’égard des britanniques et de leur monarchie.



"Il ne faut pas oublier que les Anglais ont décapité un roi 144 ans avant nous", affirme Olivier Mazerolle. En l’occurrence Charles 1er en 1649 d’un coup de hache. Après quoi les Anglais ont vécu pendant 11 ans en République mais les guerres civiles les ont convaincu que le régime le plus sûr était une monarchie rénovée : constitutionnelle, privée de son pouvoir absolu.

Les Français ont fait le choix inverse et le président de la République possède plus de pouvoirs que la reine d’Angleterre. Et parce que lorsque Gérard Collomb critique la mesure de limitation à 80 km/h, ce n'est pas pour aller contre Emmanuel Macron, il s'agit de sauver le monarque jupitérien de l'Élysée en lui épargnant la colère populaire. Mais le grand chancelier, alias Édouard Philippe, n'a pas l'air décidé à comprendre le message.