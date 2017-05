L'épouse de Jean-Christophe Lagarde prendra les rênes de Drancy s'il est réélu député

publié le 13/05/2017 à 11:48

Les clés de la ville de Drancy (Seine-Saint-Denis) seront confiées à l'épouse du député-maire et président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde s'il est réélu aux législatives de juin, a-t-on appris samedi 13 mai auprès du leader centriste. "Je pense que la loi sur le non-cumul des mandats est absurde et démagogique pour autant je m'y soumettrai", a indiqué Jean-Christophe Lagarde à l'Agence France Presse.



S'il était réélu en juin dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis (Bobigny-Drancy-Le Bourget), il quitterait donc son fauteuil de maire de Drancy, qu'il occupe depuis 2001, pour se consacrer à son mandat de député.

La majorité municipale, indique-t-il, a voté "à bulletin secret" et "à l'unanimité" pour que ce soit son épouse Aude Lavail-Lagarde qui le remplace dans cette éventualité.

Actuellement 6e adjointe au maire chargée des Affaires sociales, Aude Lavail-Lagarde est également élue au conseil départemental. Anticipant les soupçons de népotisme, Jean-Christophe Lagarde insiste sur le fait que son épouse était engagée en politique avant de le rencontrer, évoquant "deux militants qui sont tombés amoureux l'un de l'autre". "J'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de raison qu'elle arrête la politique parce que j'étais élu, ce n'est pas ma vision de la femme", ajoute le président de l'UDI. Il met également en avant sa volonté d'être "transparent" envers les habitants, en disant ce qui se passerait dans la commune s'il était réélu député.