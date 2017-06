publié le 19/06/2017 à 19:30

Avec la large victoire de La République en Marche aux élections législatives, Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, "une leçon de finesse politique donnée par les Français", pour Alain Duhamel. "Évidemment, elle est brouillée, et même occultée par le taux monstrueux d'abstention, mais en fait, il y avait un risque, même une probabilité, en tout cas une annonce, d'une majorité pléthorique, énorme, qui par la force des choses, aurait été tumultueuse et sectaire, comme les précédents le démontraient. Et en fait, ça n'est pas ça du tout, les Français ont très bien dosé les choses", ajoute le journaliste.



Pour Alain Duhamel, "il y a une majorité ferme et ample pour Emmanuel Macron, mais il y a des minorités fortes et qui pourront se défendre. C'est la démonstration du fait que la mécanique présidentielle fonctionne bien." Les Républicains, pour leur part, "résistent mieux qu'on ne l'avait dit. Ils perdent le tiers de leurs sortants, bien sûr, ils sont divisés, ils n'ont plus de leaders... On ne peut pas dire que les choses aillent idéalement, mais oui, ils conservent des bases territoriales, le Sénat. Ils conservent un groupe très important à l'Assemblée nationale. Et pour eux, la question maintenant, c'est de savoir s'ils vont trouver un leader à l'Assemblée et à la tête du parti, qui soit un rassembleur."

À l'inverse, l'éditorialiste constate que le Parti socialiste "a tout perdu : les 9 dixièmes de ses députés, son premier secrétaire, ses bases territoriales. Et donc on a l'impression qu'il a loupé, il y a vingt ans, le tournant du socialisme à la social-démocratie, et il y a dix ans, celui de la social-démocratie au social-libéralisme".