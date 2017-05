publié le 26/05/2017 à 08:40

Cumul des mandats oblige, Jean-Christophe Lagarde va abandonner sa fonction de maire de Drancy pour la députation. Le président de l'UDI se présente à sa succession dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, alors même qu'il avait prévu de ne pas briguer un nouveau mandat national. Au micro de RTL vendredi 26 mai, l'élu explique son revirement. "Je ne cache pas que la situation politique nationale d'une part, mais surtout la situation dans ma circonscription m'ont déterminé à être candidat aux législatives."



Le centriste, qui a longtemps combattu le Parti communiste au niveau local, s'inquiète du score du leader de la France insoumise à la présidentielle. "Jean-Luc Mélenchon a fait un score exceptionnel qui montre que nous aurions si je n'étais pas candidat - peut-être sera-ce le cas déjà - un député communiste. C'est-à-dire un député, qui ne sert à rien à l'Assemblée nationale, ne participe jamais au vote des textes, conteste tout sans aucune utilité. Et surtout localement, [un député qui] va saboter les projets que nous portons dans les municipalités des trois villes et ces projets sont absolument structurants dans les banlieues populaires où on a besoin de ça."



Je ne vais pas laisser la mairie à ma femme Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI Partager la citation





S'il est élu député, l'épouse du centriste prendra les rênes de la mairie. Une décision qui interpelle, alors que l'heure est à la moralisation dans tout le pays. "Je ne vais pas laisser la mairie à ma femme. Il se trouve en l’occurrence que le conseil municipal, la majorité 45 élus sur 49, s'est réuni, a eu un débat et a fait un vote à bulletin secret. Le premier adjoint ne souhaite pas [prendre la suite de Jean-Christophe Lagarde, ndlr]." Le candidat aux législatives "comprend" les interrogations, mais persiste. "Je me suis marié avec mon adjointe. Elle était élue avant de me connaître." Et de jouer la carte de la transparence. "Je préfère expliquer les choses plutôt que de prendre les gens par surprise ou par traîtrise."



Les candidats dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis

La 5e circonscription regroupe les communes des cantons de Bobigny, du Bourget et de Drancy. Sont candidats Rodolphe Feger (Lutte ouvrière), Jean-François Perier (Front national), Malika Maalem-Chibane (La République En Marche), Jean-Christophe Lagarde (LR-UDI), Ugo Portier (La France insoumise), Habib Babindamana (Mouvement progressiste indépendant), Denis Lazarowicz (Debout la France), Fatimata Say (NP), Valérie Méry (Parti socialiste), Abdel Sadi (Parti communiste), Morad Kemeche (NP), Frédéric Perrod (NP), Hanane Zahouani (NP), Mouhammad El Jabbari (NP), Jean-Michel Antonin (NP).