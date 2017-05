et Léa Stassinet

publié le 10/05/2017 à 19:08

"Cet échec à l'élection présidentielle est d'abord un accident pour nous. C'est un crash de notre candidat mais ça n'est pas la défaite de nos idées". Même si Nadine Morano a eu beau affirmer sur BFMTV que la déroute de François Fillon n'était due qu'à l'image et aux affaires traînées par l'ancien candidat de la droite durant la campagne, il n'empêche que le programme choisi par Les Républicains pour les législatives n'est pas vraiment le même que celui porté par leur ancien chef de file.



Le bureau politique du parti s'est réuni mardi 9 mai pour mettre un point final au programme défendu par Les Républicains lors des prochaines législatives, que la droite compte bien remporter. L'objectif ? S'adresser davantage aux classes moyennes et populaires, en axant le projet sur une hausse de leur pouvoir d'achat. Intitulé le "Contrat d'alternance avec les Français", le texte a été rédigé par Éric Woerth, chargé de la réécriture du projet, en collaboration avec François Baroin, qui lui devra mener la bataille des législatives pour Les Républicains.

Concrètement, qu'est-ce qui change ? D'abord, la mesure controversée de François Fillon de supprimer 500.000 postes de fonctionnaires en cinq ans a été revue et corrigée. Si le nombre ne bouge pas, la durée d'exécution a été étendue à sept ans. Le parti s'engage à n'en supprimer "que" 300.000 durant les cinq prochaines années. C'est en fait ce que proposait Alain Juppé pendant la campagne de la primaire de la droite et du centre.

Abandon de la hausse de la TVA

Une autre mesure symbolique du candidat passe quant à elle entièrement à la trappe : la hausse de deux points de la TVA. François Baroin avait déjà exprimé ses doutes face à cette proposition en février dernier, affirmant qu'elle ne devait pas concerner "tous les secteurs d'activité économique". "Si vous impactez les services, il y a un impact assez fort sur la consommation", avait-il déclaré à l'époque. Les Républicains ne comptent pas pour autant augmenter la CSG, à l'inverse d'Emmanuel Macron qui lui prévoit une hausse d'1,7% de cet impôt.



En matière fiscale, le parti mise également sur un geste fort : une baisse de l'impôt sur le revenu de 10% concernant toutes les tranches. Cette proposition, rejetée en son temps par François Fillon était dans le programme de Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier était encore l'un des favoris de la primaire de la droite. La mesure était également réclamée par Xavier Bertrand, en compensation de la suppression de l'ISF, rappelle Le Figaro.

Le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires

Autre mesure phare attribuée à Nicolas Sarkozy, et dont François Fillon ne voulait pas entendre parler durant la campagne : la défiscalisation des heures supplémentaires, que Les Républicains comptent remettre au goût du jour. Le candidat de la droite à la présidentielle estimait que cette proposition était incompatible avec la sortie des 35 heures, souhaitée par François Fillon. Mais ce temps est désormais révolu puisque le parti indique que le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées n'est plus un obstacle à un allongement de la durée du travail.



Hormis ces quelques changements notables, visant à adoucir ou supprimer les mesures les plus contestées du projet de François Fillon, les marqueurs d'un programme de droite restent bien présents : la construction de 16.000 places de prison est toujours d'actualité, tout comme la possibilité pour le Parlement de voter un quota annuel pour l'immigration. Autre mesure reprise par le parti pour cette campagne des législatives : le contrôle des frontières, "tant que Schengen n'aura pas été réformé", a assuré François Baroin.