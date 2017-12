Le syndicaliste et homme politique Jacques Chérèque est décédé

et AFP

publié le 24/12/2017 à 16:39

Jacques Chérèque, ancien responsable syndical CFDT et qui fut membre du gouvernement de Michel Rocard, est mort à 89 ans, a annoncé dimanche la CFDT. Le syndicat a salué un "grand militant" dans un communiqué.



"Jacques Chérèque, un homme remarquable et un syndicaliste authentique nous a quittés. La CFDT est une nouvelle fois en deuil en 2017", a twitté son secrétaire général Laurent Berger. François Chérèque, fils de Jacques Chérèque et ancien secrétaire général de la CFDT, était décédé le 2 janvier dernier.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...