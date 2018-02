"Le pouvoir d'achat devient le boulet du gouvernement", avertit Alba Ventura

publié le 06/02/2018 à 08:04

L'idée d'exonérer de charges les heures supplémentaires était une promesse de campagne. Cela fait partie de ces promesses dont on connait parfaitement le coût (3,5 milliards d'euros), mais dont on ne connait pas la date d'entrée en vigueur.



Et pour cause, cela fait partie de ces promesses que l'on ressort quand cela commence à grincer. Quand l'opinion s’exaspère. Quand les personnels des maisons de retraites, des hôpitaux et des prisons expriment leur colère. Quand l’étiquette de "président des riches" est de plus en plus difficile à décoller.

Et puis quand les sondages commencent à piquer un peu du nez, ou bien que les résultats de deux élections législatives partielles qui viennent de se dérouler sont assez médiocres.

C'est à ce moment-là qu'à l'Élysée et à Matignon, on en vient à se demander s'il n’y a pas une relation de cause à effet. Surtout que le président et le premier ministre voient bien que le message "ça va mieux" sur le plan économique, la croissance meilleure que prévue, ça n'infuse pas auprès des Français.

La baisse des charges survendue

C'est pour cela qu’il y a une montée en force de plusieurs élus, notamment d'anciens députés PS aujourd'hui macronistes - comme Brigitte Bourguignon, Christophe Castaner, Manuel Valls -, mais aussi des élus de droite, comme Xavier Bertrand.



Les heures supplémentaires sans charge, c'est 20% de plus dans le porte-monnaie. Les charges, c'est environ 20%. Donc c'est pas mal. Le gouvernement a cru qu'il allait faire passer la pilule des baisses de charges aux entreprises et de l'ISF avec la nouvelle fiche de paie. On allait voir ce qu'on allait voir avec la baisse des cotisations salariales !



Bon, il est vrai que le salaire a été revu à la hausse. Mais cela a été un peu sur-vendu. La réalité, c'est que la fiche de paie est venue se heurter à une myriade d'augmentations par-ci et de hausses par-là. Ce qu'Emmanuel Macron sous-estime, c'est que les Français font leur compte tout le temps. Et pour les gens, tout compte.

Les 5 euros d'APL, 1 euro de plus sur les cigarettes, même quelques centimes d'euros sur les timbres. Vous pouvez trouver ça ridicule, parce qu'on n'envoie de moins en moins de lettres, mais il y a encore du courrier qui circule malgré tout.



Et puis en ville, on s'en rend peut-être moins compte, mais dès que vous faites de la route, la hausse de l'essence, la hausse du gasoil. Et pour ceux qui prennent l'autoroute, la hausse des péages depuis le 1er février. Alors le péage ce n'est pas l'État, mais cela s'ajoute à la liste.



Sans compter la hausse de la CSG, notamment pour les retraités. Emmanuel Macron avait promis d'équilibrer tout ça. Mais le compte n'y est pas et la suppression de la taxe d'habitation tarde à venir.

Gérer l'impatience des Français

Alors encore une fois, l'équipe Macron n'est là que depuis neuf mois. Cette équipe a voulu d'abord s'atteler à l'équilibre des comptes 2017. Ils ont arbitré le Budget contre l'opinion, et ils ont reporté un certain nombre de mesures.



Mais même au bout de neuf mois, il est important de gérer l'impatience des Français - surtout ceux des catégories populaires et des classes moyennes - et de gérer cette tension entre pouvoir d'achat et vie chère.



Vous savez on dit souvent "plaie d'argent n'est pas mortelle". Certains aimeraient entendre "les bons comptes font les bons amis".