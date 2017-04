et AFP

publié le 28/04/2017 à 23:03

Déjà en 2002, Zinedine Zidane avait publiquement mis en garde les Français contre "les conséquences très graves" d'un vote Front national. Le héros de 98 a réitéré pour cette présidentielle, appelant vendredi 28 avril à "éviter au maximum" le FN. Une position qui n'a pas manqué de faire réagir la candidate du parti. "C'est son avis. Qu'est-ce que voulez que je vous dise ? Il peut donner des conseils en foot, il est assez bon il faut bien le dire, mais en politique c'est pas une certitude", a affirmé Marine Le Pen sur BFMTV, avant d'ajouter : "Vous me direz, avec ce qu'il gagne, je comprends qu'il vote Macron en même temps".



Elle faisait allusion aux propositions du candidat du mouvement "En Marche !" destinées à "faire en sorte que les gros (contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune) ISF ne paient plus d'imposition". "Je suppose que Monsieur Zinédine Zidane a pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l'élection de Monsieur Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir, grâce à son talent", a-t-elle dit. Emmanuel Macron prévoit de réformer l'ISF en supprimant "la part qui finance l'économie réelle", c'est-à-dire la détention d'entreprise ou d'actions, pour en faire un "impôt sur la rente immobilière".

"Le message, c'est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc [il faut] éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n'est jamais bon", a déclaré l'actuel entraîneur du Real Madrid à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match.