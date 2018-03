publié le 27/11/2016 à 09:02

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures ce dimanche 27 novembre pour le deuxième tour de la primaire de la droite et du centre. Dans la soirée, les premières estimations donneront une indication du candidat qui représentera ses troupes à l’élection présidentielle en mai 2017. François Fillon, favori après avoir rassemblé 44% des suffrages au premier tour, semble avoir une longueur d’avance sur son adversaire Alain Juppé.

Le week-end dernier, plus de quatre millions de personnes s’étaient rendues aux urnes. Un succès populaire qui se transforme aussi en réussite financière pour Les Républicains. À deux euros le vote, les caisses du parti seront bien remplies pour financer en partie la future campagne présidentielle. Par ailleurs, du côté de la gauche, Manuel Valls devrait bientôt décider s’il se présente à la primaire en janvier prochain. Une décision prise "en conscience", quel que soit le choix de François Hollande.

À écouter également dans ce journal

- À Cuba, le deuil continue après le décès vendredi soir de Fidel Castro. Les funérailles de l’ex-dirigeant auront lieu le 4 décembre. À Paris, les anonymes étaient invités à se réunir en mémoire du père de la révolution cubaine.



- A Grenoble samedi, une centaine de personnes ont marché en mémoire d'un père de famille tué en octobre dernier par cinq policiers à la suite d'un différend de voisinage. Les 5 agents ont plaidé la légitime défense devant leur hiérarchie.

- Une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets a été lancée. La direction départementale des routes de l'Ouest a voulu sensibiliser les automobilistes sur les détritus jetés et accumulés aux abords des différents axes.



- Le XV de France a réalisé un bon match mais s’est incliné encore une fois face aux All Blacks (19-24) samedi soir au Stade de France. Les Bleus ont montré un bien meilleur visage que lors de la cinglante défaite en quarts de finale de la Coupe du monde il y a un an.



- En football, Monaco a infligé une sévère défaite à l’OM (4-0) samedi en Ligue 1 pour prendre provisoirement la tête du classement. Ce dimanche soir, choc au Parc OL entre Lyon et le PSG.