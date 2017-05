Le journal de 8h : Une cyberattaque inquiète le monde entier

publié le 13/05/2017 à 08:45

Une cyberattaque d'ampleur planétaire a eu lieu vendredi 12 mai. Au total, 75.000 attaques ont été recensées dans 99 pays, selon la société américaine de sécurité informatique Avast. Les pirates auraient exploité une faille dans les systèmes Windows et ils réclament une rançon pour libérer l'accès. Des sociétés comme Fedex, aux États Unis ou Telefonica en Espagne ont été touchées, mais l'exemple le plus frappant vient de Grande Bretagne : le service public de santé a été totalement paralysé pendant plusieurs heures.



La Première ministre Theresa May s'est exprimée sur le sujet à la télévision britannique, dans la soirée du vendredi. "Plusieurs hôpitaux ont subi une cyberattaque avec demande de rançon. C'est une attaque internationale, plusieurs pays et organisations ont été victimes [...] Il semble que les informations de confidentialité concernant les patients n'ont pas été compromises"a déclaré la Première ministre britannique.

À écouter également dans ce journal :

- Apaisement entre Emmanuel Macron et le MoDem : un projet d'accord pour les investitures aux législatives a été trouvé selon François Bayrou, après 8 heures de tractation au bureau politique du MoDem.

- Emmanuel Macron et Alain Juppé se seraient parlé au téléphone vendredi 12 mai, selon une information RTL. Le maire de Bordeaux a formellement démenti tout accord de gouvernement.



- La traditionnelle passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande a lieu dimanche 14 mai.



- Savoie : une aide-soignante comparait depuis mardi 10 mai devant la cour d'Assises de Savoie. Elle est suspectée d'avoir tué dix pensionnaires d'une maison de retraite, entre 2012 et 2013.



- Rugby : le Stade Français remporte le Challenge européen en dominant les Anglais de Gloucester (25-17)



- Football : Pas de multiplex ce samedi soir, car la 37ème journée de Ligue 1 aura lieu dimanche 14 mai.