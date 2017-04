publié le 30/04/2017 à 09:10

Depuis le premier tour, Marine Le Pen écrit un feuilleton avec, à chaque jour quasiment, son épisode. L'accord de gouvernement avec Nicolas Dupont-Aignan annoncé vendredi soir et hier, la révélation du ticket présidente-premier ministre montrent un infléchissement du programme du FN puisque la sortie de l'euro ne constitue plus un objectif immédiat. La candidate est moins claire ce dimanche matin dans un entretien au journal Le Parisien.



La fin de l'isolement historique du parti est plutôt bien ressentie par les sympathisants rencontrés à Marseille. Les militants ne sont guère surpris de ce rapprochement. "Prévisible" pour Sandra mais c'est aussi une bonne manière de sortir le Front national de son isolement.

C'est un ralliement qui tombe à pic reconnaît Geoffrey, qui tracte depuis des semaines dans les rues. Il se sent revigoré pour la dernière ligne droite. Mais attention sourit Sandra, celui qui pourrait faire les frais de ce ralliement, c'est finalement Nicolas Dupont-Aignan lui-même : "C'est courageux, je trouve. Mais il se grille d'un côté".

À écouter également dans ce journal

- Face à cette nouvelle alliance, Emmanuel Macron joue la sérénité. En déplacement en Haute-Vienne, le candidat d'"En Marche !" a épinglé ce qu'il appelle la "combine" des deux nouveaux alliés pour régler les problèmes de crédibilité de la candidate FN. C'est le cas également chez les Républicains où le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan est vécu comme un coup de poignard. "C'est une trahison", estime Bernard Accoyer.



- Le secteur du textile est en crise dans l'industrie française, avec Tati, mis en redressement judiciaire. Après les déboires des entreprises Mim et Vivarte, l'enseigne à bas prix vient s'ajouter à la liste des sociétés en difficulté. Elle était en cessation de paiement mais peut encore espérer rebondir.



- Un hommage est rendu au cinéaste Jacques Tati, ce week-end dans le Berry. Il avait promis aux habitants de Sainte-Sévère, dans l'Indre, qu'il viendrait y tourner son premier film puisque la ville l'avait accueilli à bras ouverts pendant la guerre. Il a tenu parole en réalisant dans la commune son long-métrage intitulé Jour de fête, en 1947. 70 ans plus tard, on célèbre l'anniversaire.



- C'est une finale de Ligue des champions 100% tricolore pour la première fois de l'histoire. Malgré sa défaite 1 à 0 à domicile devant Manchester City, Lyon victorieux à l'aller 3-1 a rejoint le PSG qui a dominé Barcelone 2-0 au Parc des Princes. La parisienne Laura Georges avait le sentiment d'avoir un peu vengé ses homologues masculins du PSG humiliés par le Barça.



- Chez les garçons, l'ASM l'a emporté 3-1 devant Toulouse après avoir été mené 1 à 0 à domicile et compte provisoirement trois points d'avance sur le PSG. Monaco a ainsi idéalement préparé sa demi-finale de Ligue des champions contre la Juventus de Turin. C'est l'objet de notre baromètre Odoxa Winamax RTL.