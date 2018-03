publié le 11/03/2018 à 08:53

Le changement, c'est maintenant, au Front national. La présidente Marine Le Pen proposera ce dimanche 11 mars un nouveau nom, pour tourner la page Jean-Marie Le Pen et se donner l'image d'un parti capable de diriger le pays. Quel sera ce nouveau nom ? C'est toute la question.



Aucun frontiste n'a la moindre idée du nouveau nom qu'a choisi Marine Le Pen. Mais s'il évoque l'idée de nation et de rassemblement, Aymeric Merlaud, élu du Maine-et-Loire, s'en réjouira. "Par rapport au front, c'est quand même plus rassembleur", explique-t-il au micro de RTL. Nouveau nom signifie nouveau souffle, Jacques Ricciardetti, maire d'une petite commune du Doubs, en est convaincu : "Cela me paraît essentiel pour nouer de nouvelles alliances".

Mais les militants de longue date sont plus mesurés, comme Christophe, militant depuis 30 ans, qui explique que "Les changements de nom peuvent parfois perturber les électeurs". Non, ce n'est pas le bon moment, souligne l'eurodéputé Bruno Gollnisch : "Je pense qu'un nouveau nom a de l'intérêt si c'est pour coiffer une coalition, autrement je suis beaucoup plus réservé". Rien n'est encore fait, les militants vont voter pour le nom proposé par Marine Le Pen et le dépouillement se fera, cette fois, sous le contrôle d'un huissier.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron poursuit sa visite de trois jours en Inde.



- Donald Trump se donne une image de sauveur mais le président américain promet un succès historique et assure que les nord-coréens veulent la paix.



- C'est une journée historique en Chine, où le parlement commence à voter pour modifier la constitution.



- À Cuba, les habitants de l'île vont élire le parlement qui sera chargé de sceller le départ de Raul Castro.



- Une centaine de personnalités ont décidé de défendre la piétonnisation des voies sur berge de Paris.



- Au moins 600 personnes se sont mobilisées à Morlaix (Finistère) pour dénoncer une directive européenne qui interdira la pêche au bar dans la partie sud de la Bretagne.



- Un homme est toujours recherché à Caen au lendemain d'une nuit d'angoisse au CHU.



- Il y a 40 ans jour pour jour disparaissait Claude François.



- La descente aux enfers continue pour Lille. Après un match nul contre Montpellier, des supporters ont envahi la pelouse et s'en sont pris aux joueurs.



- Les Français ont réalisé une grande performance en battant les anglais 22 à 16. Les Bleus ont fait preuve d'un incroyable courage.



- Les Bleues se sont elles aussi imposées face aux anglaises, 18-17 à la dernière seconde du match.