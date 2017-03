Le journal de 8h : Kanner invite Hamon à rassembler la gauche

publié le 05/03/2017 à 08:52

Patrick Kanner s'inquiète d'un "faux plat qui dure" dans la campagne de Benoît Hamon. Le ministre de la Ville demande dans les colonnes du Journal du dimanche, ce 5 mars, des "preuves d'amour" au candidat socialiste pour "qu'il rassemble sa famille". Sans cela, il n'exclut pas voter pour Emmanuel Macron, comme d'autres. "Quand j'entends Benoît dire que nous avons manqué notre rendez-vous avec les quartiers populaires, je suis heurté. C'est faux (...) J'ai 42 ans de parti derrière moi, je suis un socialiste légitimiste. Benoît est notre candidat, qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai envie que Benoît nous donne envie. Mais aujourd'hui, le compte n'y est pas", juge-t-il dans une interview à l'hebdomadaire.



À l'instar d'autres soutiens de Manuel Valls, Patrick Kanner affirme que l'accord entre Benoît Hamon et le vainqueur de la primaire écologiste Yannick Jadot lui "pose problème". "Remettre en cause le Lyon-Turin ou Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas une bonne idée. Intégrer dans l'accord la fin de l'état d'urgence, soumettre la sécurité des Français à un deal électoral, c'est une ineptie. Alors qu'ils bénéficieront de 43 circonscriptions réservées, il est anormal que les Verts soient autorisés à se présenter partout, y compris contre Myriam El Khomri : le soutien de Cécile Duflot à Caroline De Haas dans la sixième circonscription de Paris est une pure provocation", attaque-t-il.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : François FIllon organise un grand rassemblement Place du Trocadéro à Paris, ce dimanche 5 mars, pour tenter de redynamiser sa campagne.

- "PenelopeGate" : Penelope Fillon est sortie dimanche de son silence pour clamer dans le "JDD" avoir bel et bien travaillé et apporter un soutien total à son mari.



- Sondage : 71% des Français ne souhaitent pas que François Fillon maintienne sa candidature à la présidentielle, tandis que 53% des sympathisants des Républicains souhaitent qu'il reste candidat, selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche.



- État-Unis : Donald Trump a lancé samedi une bombe politique en accusant son prédécesseur Barack Obama de l'avoir placé sur écoute avant l'élection américaine du 8 novembre, ce qui a été catégoriquement démenti par l'entourage de l'ancien président.



- Décès : réalisateur et producteur, poète et musicien, Jean-Christophe Averty est décédé samedi matin à 88 ans. En quelque 500 émissions parmi les plus novatrices, ce créateur en perpétuelle ébullition aura bouleversé la télévision.