Le journal de 8h: Emmanuel Macron attendu au tournant

publié le 15/04/2018 à 10:37

Au lendemain des frappes occidentales en Syrie, la déclaration du chef de l'État se fait attendre. Contrairement à ses homologues américains et britanniques, Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé en publique sur la question. Sa prochaine interview sur BFM TV ce dimanche 15 avril sera l'occasion de répondre aux dossiers brûlants.



Interrogé le 12 avril par Jean-Pierre Pernault sur TF1, le président de la République est resté ferme sur ses nombreux projets de réforme. Ce nouvel entretien de deux heures lui permettra de s'exprimer en détail sur le contexte social de plus en plus tendu de ces derniers jours.

Il tentera notamment de convaincre sur le projet de loi Asile et Immigration porté par le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui suscite des réserves au sein même de sa majorité. Emmanuel Macron sera sans doute appelé à préciser ses propos sur la SNCF et en particulier la reprise de la dette.

Syrie - La résolution de la Russie suite aux frappes ocidentales a été rejetée par le Conseil de Sécurité de l'ONU. Seules la Chine et la Bolivie ont approuvé sa condamnation de l'intervention militaire du samedi 14 avril menée par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.



Grève SNCF - Selon un dernier sondage Ifop pour le JDD, 54% des Français estiment que la grève SNCF, en baisse de 4 points, n'est pas justifiée. 61% des sondés souhaitent quele gouvernement aille au bout de la réforme.



Société - Des rassemblements ont eu lieu à Lille, Marseille et Montpellier où 2.000 personnes ont défilé pour la convergence des luttes. Des débordements ont eu lieu dans le centre-ville montpelliérain aboutissant à 51 interpellations.





Football - Compte à rebours lancé avant le 7ème titre de champion de France de football. Le PSG pourrait repartir avec le titre ce dimanche 15 avril s'il bat Monaco.