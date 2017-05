publié le 26/05/2017 à 08:30

Donald Trump et Emmanuel Macron vont se croiser au Sommet du G7, qui se déroule le 26 et 27 mai. Une nouvelle rencontre après leur premier tête-à-tête du 25, à Bruxelles : les deux chefs d'État ont déjeuné ensemble en marge du sommet de l'OTAN. "Ce fut pour moi un très bon entretien", a commenté Emmanuel Macron.



"Nous avons évoqué tous les dossiers durant un long échange qui a été extrêmement direct et très franc, a indiqué le président français. Il y a des sujets sur lesquels nous n’avons pas forcément la même lecture, il y a des choix qui ont été faits, mais avec une volonté affichée de renforcer notre partenariat et notre collaboration en matière de lutte contre le terrorisme (…) Quant au climat, je respecte le fait qu’il ait mis sous revue les accords de Paris. Mon souhait c’est en tout cas qu’il n’y ait aucune décision précipitée sur ce sujet. Nous avons besoin de travailler ensemble de manière très étroite."



Emmanuel Macron a également rencontré son homologue turc, qui s’est engagé à examiner la situation du photo reporter français Mathias Depardon, emprisonné en Turquie depuis le 8 mai.

À écouter également dans ce journal

- Les dirigeants des sept pays les plus puissants du monde se retrouvent le 26 et 27 mai pour le Sommet du G7 en Sicile. Une rencontre synonyme de travaux titanesques, qui déplaisent aux locaux.

- Le FBI s’intéresse à Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Proche conseiller du président, il fait partie des personnes visées par l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle. Cela ne veut pas dire qu’il a commis lui-même un délit, mais il disposerait d’informations.



- Au Royaume-Uni la campagne électorale pour les législatives du 8 juin reprend le 26 mai. Elle était suspendue depuis l’attentat de lundi 22 à Manchester. La Première ministre Theresa May participe aujourd’hui au G7 en Sicile où elle parlera de la lutte anti-terroriste.



- Richard Ferrand n’a pas l’intention de démissionner. En visite dans sa circonscription du Centre-Bretagne, le ministre se défend face aux accusations de favoritisme concernant sa compagne dans une affaire immobilière, ainsi que l’embauche de son fils comme assistant parlementaire.



- Le nouveau ministre de l’Éducation nationale à la rencontre des parents d’élèves. Jean-Michel Blanquer participe au congrès annuel de la PEEP, l’une des principales fédérations de parents d’élèves. Parmi les sujets qui fâchent, les absences non remplacées de professeurs.