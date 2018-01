Le journal de 7h30 - Nouvel An : coup d'envoi des traditionnels vœux politiques

publié le 01/01/2018 à 08:04

Le 1er janvier donne le coup d'envoi des bonnes résolutions, mais aussi des traditionnels vœux des responsables politiques. Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Pierre Raffarin... Tous se sont pliés à l'exercice.



Les transformations profondes, commencées en 2017, "se poursuivront avec la même force en 2018", a assuré dimanche le président Emmanuel Macron lors de ses vœux pour la nouvelle année. Les transformations, comme celles engagées à l'école, au travail, sur le climat "se poursuivront avec la même force en 2018", a dit le chef de l'Etat dans son message diffusé en direct de l'Élysée, ajoutant qu'il n'arrêtera "pas d'agir" malgré les voix "discordantes". Emmanuel Macron a redit son engagement "d'apporter un toit" à "toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri".

À écouter également dans ce journal :

- Nouvel An : "3, 2, 1... 2018 !" Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies sur les Champs-Élysées à Paris, bravant des rafales de vent pour "enterrer 2017" et célébrer la nouvelle année, sous haute sécurité policière.

- Météo : les vents violents annonçant la tempête Carmen qui devrait traverser la France d'ouest en est lundi ont provoqué dimanche la mort d'un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que 37 départements sont en vigilance orange pour le Nouvel An.



- Décès : le général Philippe Rondot, qui a mené une longue et discrète carrière dans les services secrets avant d'être propulsé en 2009 sur le devant de la scène par l'affaire Clearstream, est décédé cette semaine, à 81 ans.



- Marseille : un homme de 29 ans, connu des services de police, a été tué à la Kalachnikov, dix minutes avant le Nouvel An, dans la nuit de dimanche à lundi. L'homme sortait d'un bar du 15e arrondissement pour rejoindre son véhicule lorsque plusieurs individus lui ont tiré dessus à la Kalachnikov; le blessant mortellement.



- Iran : le président iranien Hassan Rohani a affirmé dimanche que son pays devait fournir "un espace" pour que la population puisse exprimer ses "inquiétudes quotidiennes", après quatre jours de contestation durant lesquels deux personnes ont été tuées et des centaines arrêtées.