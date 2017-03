publié le 29/03/2017 à 08:07

Après douze heures d'audition devant les enquêteurs du parquet national financier, Penelope Fillon a été mise en examen mardi 28 mars. La femme de François Fillon, impliquée dans l'affaire des emplois présumés fictifs, est officiellement poursuivie pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. C'est la troisième mise en examen dans ce dossier après l'ancien Premier ministre et Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe.



La défense de Penelope Fillon a adopté le même discours que François Fillon, qui dénonce une enquête à charge et une justice au service du pouvoir. "Les magistrats instructeurs ont décidé de mettre en examen Penelope Fillon, dans la logique d'une enquête et d'une instruction conduites exclusivement à charge, au mépris de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence, dans des délais de rapidité hors norme, a indiqué Me Pierre Cornut-Gentille, l'avocat de Penelope Fillon. Lorsque cette affaire sera examinée dans la sérénité et le respect des principes de droit, je maintiens que l'innocence de Penelope et de François Fillon sera reconnue".

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a perdu l'un de ses soutiens de la société civile selon une information de RTL. Général 4 étoiles, ancien n°3 de la gendarmerie, Bertrand Soubelet a écrit au candidat pour lui faire part de sa déception devant les nombreux ralliements, "à commencer par ceux de l’actuel gouvernement", qui "ne correspondent pas à [s]a conception du changement".

- Marine Le Pen et David Pujadas ont eu un échange très tendu mardi soir au cours de "L'Entretien politique" sur France 2, à propos d'un salut nazi d'un proche de la candidate FN. "Je trouve vos méthodes particulièrement détestables, lui répond-elle. Merci le service public d'avoir fait ce travail d'information."



- Alors que la Guyane est paralysée depuis quelques jours, Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur, et Ericka Bareights, ministre des Outre-mers, sont attendus à Cayenne ce mercredi. "On est prêt à discuter, on n'est pas le dindon de la France", a dit un manifestant dans un joli lapsus.



- Après la mort d'un ressortissant chinois abattu par la police dimanche, les tensions étaient encore palpables entre manifestants et forces de l'ordre mardi soir dans le 19e arrondissement de Paris. Certains membres de la communauté chinoise dénoncent une bavure policière.



- L'équipe de France s'est inclinée mardi soir contre l'Espagne (2-0), en match amical. La rencontre a été marquée par l'utilisation de l'arbitrage vidéo à deux moments décisifs, pour annuler un but français et en accorder un aux Espagnols, largement dominateurs.