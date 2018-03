publié le 12/03/2018 à 08:22

Thierry Mariani persiste et signe. Au lendemain du congrès du Front national et après l'annonce d'un changement de nom, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy appelle à un rapprochement entre son parti, Les Républicains, et celui de Marine Le Pen.



"Est-ce qu'avec le positionnement actuel on peut gagner tout seul ? À mon avis la réponse elle est claire, c'est non. Si poser simplement cette question c'est un sacrilège et être tabou, alors on sera dans l'opposition pour 10 ans. Le Front national a changé. Quand je lis le programme en matière d'immigration du FN, c'est quasiment un copier-coller de ce qu'était le programme du RPR", explique-t-il au micro de RTL.

Une position loin de faire l'unanimité au sein des Républicains. "Il n'y a et il n'y aura pas d'accord avec le Front national", a indiqué lors du Grand Jury Virginie Calmels, la vice-présidente de LR. "En revanche, on ne laisse pas au Front national le monopole de questions majeures, comme la question par exemple de l'immigration", a souligné Mme Calmels.

Politique - Hier, lors d'un discours face à la communauté française en Inde, Emmanuel Macron a défendu son rythme de réforme : "Nous allons continuer en France, à réformer en profondeur, avec bienveillance, mais une conviction profonde que notre pays a besoin de cette transformation pour rattraper le retard qu'il a accumulé".



Justice - Douze salariés et ex-salariés de Air France sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui à Paris, dans l'affaire de la "chemise arrachée" et ce à quelques jours d'une grève pour les salaires.



Politique - La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée aujourd'hui à Mayotte, alors que la contestation s'amplifie depuis trois semaines. Les Mahorais entendent bloquer la rentrée scolaire face aux nombreuses violences perpétrées depuis des mois.



Football - C'est jeudi que le LOSC connaîtra les éventuelles sanctions prononcées à son encontre après l'envahissement du terrain par ses propres joueurs samedi. Le club a annoncé avoir déposé plusieurs plaintes.