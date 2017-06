publié le 12/06/2017 à 08:27

"La France est de retour", ce sont les mots de Édouard Philippe hier, dimanche 11 juin, au soir du premier tour de ces législatives. Le Parti de La République En Marche (REM) obtient 32,2% des suffrages exprimés. Un succès sans contestation possible malgré un gros bémol : les 51,29% d'abstention. Et ce raz-de-marée violet a balayé de nombreux ténors de la politique sur son passage. Pour le Parti socialiste, il s'agit d'un débâcle sans précédent avec moins de 10% des voix au premier tour. Des nombreuses figures nationales du parti, responsables et anciens ministres ont été éliminées dès le premier tour. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, a été éliminé dès le premier tour dans la 16e circonscription de Paris. Selon des résultats encore provisoires, il ne se classerait qu’en quatrième position avec moins de 10 % des voix.

Matthias Fekl, l’ancien ministre de l’Intérieur a aussi été éliminé dans la deuxième circonscription du Lot-et-Garonne. Le candidat socialiste est arrivé troisième. L’ancienne ministre de la Culture a annoncé elle-même sa défaite dans la 1ère circonscription de Moselle en estimant que "quand la gauche n’assume plus ses valeurs de gauche, elle est battue".



Nouveau revers cinglant également pour Benoît Hamon, le candidat PS à l’élection présidentielle. Après sa défaite le 23 avril avec moins de 10 % des suffrages, le député sortant des Yvelines a annoncé hier son élimination au 1er tour des législatives dans la 11e circonscription des Yvelines. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Jean-luc Mélenchon a surtout éliminé Patrick Menucci dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Jean Glavany, élu avec près de 67 % des voix en 2012 dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées ne sera pas au second tour des législatives. L’ancien ministre de l’Agriculture de Lionel Jospin a réuni seulement 14,61 % des voix, ne lui permettant pas se qualifier. À droite, le candidat qui remporte haut la main la palme du mauvais perdant s'appelle Henri Guaino. Sèchement éliminé dès le premier tour avec 4,5% des voix dans les Yvelines, Henri Guaino a annoncé qu'il se retirait de la vie politique tout en formulant des propos très sévères à l'égard des électeurs de sa circonscription. "L'électorat qui a voté dans la 2e circonscription de Paris, est, à mes yeux, à vomir", a-t-il déclaré sur BFMTV .



À écouter également dans ce journal

- C'est un raz-de-marée pour La République En Marche (REM) pour ce premier tour des électiond législatives. Le parti d'Emmanuel Macron devrait obtenir entre 400 et 455 sièges à l'issue du second tour selon les estimations.

- Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, l'abstention aux législatives a dépassé la barre des 50% au premier tour. Une abstention record sous la Ve République, plus d'un électeur sur deux n'étant pas allé voter pour ce scrutin. Avec 51,29%, c'est la plus élevée depuis 1958, lors des premières législatives de la Ve République, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur.



- En Syrie, hier dimanche 11 juin, la force kurdo-arabe a repris un premier quartier de Raqqa à l'État islamique. Une alliance de combattants arabes et kurdes a annoncé s'être emparée de ce quartier dans l'ouest du bastion syrien de Daesh. Le soutien des États-Unis n’est pas seulement logistique. Les forces spéciales américaines participeraient activement à la bataille.



- Rafael Nadal a remporté son dixième titre à Roland-Garros hier. En balade face à Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1), l'Espagnol a confirmé son retour au meilleur niveau après de longues périodes de doutes et de blessures.



- Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix du Canada. Il s'agit de son troisième succès en sept courses cette saison.