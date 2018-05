Le journal de 7h30 : le "plan banlieue" d'Emmanuel Macron dévoilé ce mardi

publié le 22/05/2018 à 08:42

Emmanuel Macron présente son "plan banlieue" ce mardi 22 mai en prononçant un discours sur la banlieue à l'Élysée, alors que la grogne monte chez les élus de terrain. Malgré tout, l'Elysée a prévenu, pas de catalogue de mesures. Il n'est pas question de suivre à la lettre le rapport Borloo pourtant commandé par le gouvernement qui ne serait "qu'une base de travail". Ce matin sur RTL, le maire communiste de La Courneuve met en garde le chef de l'État.



"Il y a urgence à inverser la situation. Ces populations ont arrêté de supporter l'insupportable et de voir qu'un pays qui se développe et est un des pays les plus riches les laisse toujours à quai", déplore Gilles Poux, maire de La Courneuve. Il assure que "ce mépris n'est plus tolérable, n'est plus acceptable". L'élu précise que "les gens n'ont plus envie de l'accepter, notamment la jeunesse de ces quartiers".

À écouter également dans ce journal :

- JUSTICE : Une enquête ouverte à Marseille après ces scènes de guerre lundi après midi, en plein jour. Plusieurs individus cagoulés et lourdement armés ont ouvert le feu dans une cité du 14e arrondissement. Pas de blessés mais les policiers de la BAC qui se sont rendus sur place ont été pris à partie, leurs voitures bloquées. Selon un témoignage, une personne aurait été enlevée par une voiture. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République, qui ne confirme toutefois pas l'information.

- MANIFESTATIONS : Nouvelle journée d'action des fonctionnaires ce mardi, la troisième depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est en revanche la première fois depuis 10 ans que les syndicats feront front commun. Prévoyez des perturbations dans toute la fonction publique : dans les écoles, les crèches, les hôpitaux, mais aussi dans les airs avec la grève des contrôleurs aériens. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire de 20% leur programme de vol. À la SNCF, nouvel épisode de deux jours, dès ce soir 20h.



- ÉDUCATION : Il n'y aura pas d'école aujourd'hui à Saint-Victor-sur-Rhins dans la Loire. C'est non pas à cause de la grève, mais pour alerter les pouvoirs publics. Depuis deux ans, deux élèves de 6 et 7 ans perturbent la vie de l'établissement. La semaine dernière, une institutrice s'est ouvert le front sur plus de 10 cm en voulant rattraper l'un d'eux qui quittait la classe en plein cours.



- INTERNATIONAL : En Italie, toujours pas de chef pour le futur gouvernement. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont hier proposé Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public. Le président qui a le dernier mot en la matière, semble vouloir prendre son temps. Il a convoqué ce matin les présidents de la chambre des députés et du Sénat pour consultation.



- FOOTBALL : L'Italie, qui pourrait nous offrir son gardien de buts historique. Gianluigi Buffon, 40 ans, pourrait en effet rejoindre le PSG.



- FOOTBALL : La Ligue se réunit aujourd'hui après les incidents de ce week-end entre Ajaccio et Le Havre. Deux réunions d'urgence et sans doute des sanctions. La députée de Seine-Maritime Agnès Firmin le Bodo, qui était présente dans les tribunes, évoque notamment des injures racistes.