publié le 19/06/2017 à 08:14

Le raz-de-marée prédit n'a pas eu lieu mais tout de même. Avec 350 sièges remportés au terme des élections législatives, La République en marche sort grand vainqueur du scrutin moins d'un an après la création du mouvement qui a porté Emmanuel Macron à l'Élysée. Ce faisant, le parti du président obtient la majorité absolue bien que l'on reste loin des 484 sièges sur 577 remportés par le RPR il y a de cela 24 ans.



L'abstention, elle, a également atteint un niveau record puisqu'elle s'est établie à 57 %. L'autre record c'est celui du nombre de femmes qui seront désormais présentes à l'Assemblée nationale. Elles seront au total 223, soit 38 % du nombre total de députés. Du jamais vu en France. "L'école française m'a permis tout ça", confie la nouvelle députée de la 4ème circonscription de Loire-Atlantique. "Je suis issue d'une mixité à tout point dont la France elle seule a le secret, c'est-à-dire une mixité culturelle, sociale et politique".

À écouter également dans ce journal

- Législatives encore : Face à elle, l'alliance REM-Modem devra débattre avec les 131 députés Les Républicains, qui sont donc la principale force d'opposition à la majorité. Mais Thierry Solère, réélu dans les Hauts-de-Seine prévient la fin d'une opposition constante. "Tout ce qui ira dans le bon sens pour la France, on votera pour, je ne veux pas d'une droite étriquée", a-t-il affirmé dimanche.

- Législatives toujours : au Parti socialiste, c'est la douche froide. Les roses pourront former un groupe de 29 parlementaires au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Un faible score, trop faible, estiment certains. À l'annonce des résultats, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé sa démission du poste de premier secrétaire du parti. "La déroute du PS est sans appel, je prends cette décision sans amertume ni colère, j'assume tranquillement ma part de responsabilité", a-t-il déclaré. À Evry, Manuel Valls s'est déclaré vainqueur avec 139 voix d'avance contre sa rivale de La France insoumise, laquelle a demandé un recompte du vote. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, vainqueur à Marseille, obtient au final 17 députés, 10 pour le Parti communiste. De son côté le Front national ne pourra former de groupe au Palais Bourbon, n'ayant que huit sièges, dont ceux de Marine Le Pen et Louis Alliot.



- Royaume-Uni : à Londres, dimanche soir, un van a fauché des piétons, fidèles sortant de la mosquée de Finsbury. Le chauffeur a été maîtrisé par les témoins sur place, mais l'attaque a tout de même fait un mort et huit blessés, selon les autorités. Theresa May a indiqué que l'accident était traité comme une "possible attaque terroriste".



- Mali : une attaque djihadiste a eu lieu dans une commune de villégiature près de Bamako dimanche, commune très fréquentée par les touristes. Deux personnes ont perdu la vie dont une citoyenne franco-gabonaise. La cible : le campement Kangaba, un "écolodge" fondé par un Français.



- Portugal : deuil national dans le pays après le feu de forêt qui a ravagé le centre du pays, et qui a coûté la vie à au moins 62 personnes.Plusieurs centaines de pompiers tentent encore de maîtriser les flammes et de retrouver de possibles nouvelles victimes.



- Météo : quelque 16 départements du sud-ouest, du littoral atlantique et la région parisienne sont en vigilance orange en raison des fortes chaleurs qui s'abattent sur le pays et menacent de perdurer. Le plan canicule a été déclenché. Les températures atteindront les 40 degrés dans les Landes et les 36 dégrés dans la capitale.