À deux jours du deuxième tour de la primaire de la gauche, les deux candidats multiplient les attaques contre leur adversaire lors des derniers meetings.

Les deux finalistes de la primaire de la gauche tenaient un meeting chacun de leur côté jeudi soir. Benoît Hamon était à Montreuil, tandis que Manuel Valls a rencontré ses sympathisants à Alfortville. Pour Hamon, qui a tenu un discours d'environ une heure et quart, prononcé devant un public de 3.500 personnes selon les organisateurs, le "choix est assez simple, entre un candidat qui peut rassembler la gauche, et un candidat qui la clive". L'ancien ministre de l'Éducation a également fustigé "les solutions proposées par Manuel Valls, ancrées dans un monde ancien".



L'ex-Premier ministre a lui aussi attaqué son adversaire sur le financement de son programme. "Faisons les comptes, c'est quoi la facture ? Les 350 milliards du revenu universel, le passage aux 32 heures, construire un nouveau porte-avions, gonfler la fonction publique. En tout, au bas mot, ce que propose Benoît Hamon, c'est un quinquennat à 500 milliards", a-t-il lancé. Le deuxième tour de la primaire de la gauche est programmé dimanche. Benoît Hamon est annoncé vainqueur d'après les dernières études d'opinion.

À écouter également dans ce journal

- L'équipe de France de handball s'est qualifiée jeudi soir pour la finale du Mondial en dominant la Slovénie (31-25). Les Experts, poussés par le public français, affronteront dimanche la Croatie ou la Norvège.



- Jean-Luc Mélenchon refuse de se rallier à Benoît Hamon si ce dernier gagne la primaire de la gauche dimanche. "Pour quoi faire ? Ils nous ont assez dit que contre la droite et l'extrême droite, il fallait se rassembler. Eh ben, viendez vous rassembler, pas de problème !", a-t-il lancé lors d'un meeting à Périgueux.



- François Fillon a nié en bloc les accusations d'emploi fictif de sa femme Penelope. "Je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Elle souffre qu'on puisse penser qu'elle n'a pas respecté les règles. Je la défendrai, je l'aime et je la protégerai", a assuré le candidat de la droite au 20h de TF1.



- Le Conseil constitutionnel a censuré une mesure anti-fessée, l'une des dispositions du texte "égalité et citoyenneté", dernière loi importante du quinquennat de François Hollande.



- Pour financer la construction du mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a évoqué la mise en place d'une taxe de 20% sur produits mexicains importés.